18 мая — в Республике проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из Крыма

По словам Сергея Аксёнова, 18 мая – скорбная дата для всех крымчан, которая объединяет граждан и напоминает не только о преступлении, совершенном в отношении невинных людей, но и о преодолении его последствий.
Указ нашего Президента от 21 апреля 2014 года о мерах по реабилитации репрессированных народов и государственной поддержке их возрождения и развития восстановил историческую справедливость. Выражаем глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким. Мы всегда будем помнить о трагедии депортации и не допустим ее повторения, – подчеркнул Глава республики.
Сергей Аксёнов отметил, что сегодня в основе развития Крыма лежит единство, взаимное уважение, бережное отношение к традициям, духовному и культурному наследию всех народов.
Мы уже давно преодолели все проблемные вопросы. Уважение, которое проявляют крымчане всех национальностей по отношению друг к другу, – это пример для всех. Как говорит Президент Владимир Владимирович Путин, сила и преимущество России в ее многонациональности. Это действительно так. Мы двигаемся вперед все вместе, как единый монолит. Продолжаем строить наше общее безопасное и комфортное будущее, – акцентировал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов добавил, что помянуть своих родных и близких на территории мемориального комплекса в Сирени может любой желающий.
В мероприятии приняли участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, представители общественных и религиозных организаций, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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