18 мая — в Республике проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из Крыма

По словам Сергея Аксёнова, 18 мая – скорбная дата для всех крымчан, которая объединяет граждан и напоминает не только о преступлении, совершенном в отношении невинных людей, но и о преодолении его последствий.

Указ нашего Президента от 21 апреля 2014 года о мерах по реабилитации репрессированных народов и государственной поддержке их возрождения и развития восстановил историческую справедливость. Выражаем глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким. Мы всегда будем помнить о трагедии депортации и не допустим ее повторения, – подчеркнул Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил, что сегодня в основе развития Крыма лежит единство, взаимное уважение, бережное отношение к традициям, духовному и культурному наследию всех народов.

Мы уже давно преодолели все проблемные вопросы. Уважение, которое проявляют крымчане всех национальностей по отношению друг к другу, – это пример для всех. Как говорит Президент Владимир Владимирович Путин, сила и преимущество России в ее многонациональности. Это действительно так. Мы двигаемся вперед все вместе, как единый монолит. Продолжаем строить наше общее безопасное и комфортное будущее, – акцентировал Глава Крыма.