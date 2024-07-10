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18 тысяч доз! В Крыму задержали наркокурьера с огромной партией синтетических наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 10.07.2024

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в с. Донское Симферопольского района задержан 29-летний подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, который передвигался на личном автомобиле.

В результате осмотра транспортного средства в обшивочном материале багажного отделения оперативниками обнаружены и изъяты свертки с веществом по внешним и характерным признакам схожие с наркотическими средствами синтетического происхождения. Экспертиза подтвердила, что содержимым свертков являлся эфедрона (меткатинона) общей массой 3 кг 699 г. Полицейские выяснили, что подозреваемый, ранее не судимый житель г. Феодосии, осуществил выезд в другой субъект Российской Федерации, для того, чтобы из тайника изъять наркотические средства и в дальнейшем намеревался осуществить их сбыт на территории Республики Крым через закладки, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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