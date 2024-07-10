195 жителей Севастополя вступили в правоотношения с региональным Отделением СФР по обязательному социальному страхованию.

В Севастополе 195 жителей города вступили добровольные правоотношения с региональным Отделением СФР по обязательному социальному страхованию. В 2024 году Отделение СФР по Севастополю оплатило пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму свыше 3 миллионов рублей добровольно застрахованным гражданам.

Cтрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой.

Чтобы иметь право на получение пособий в 2025 году, индивидуальный предприниматель должен уплатить взносы на обязательное социальное страхование в 2024 году. Для этого необходимо подать заявление в клиентской службе Отделения СФР, в МФЦ или на портале госуслуг, — цитирует пресс-служба управляющего ОСФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Размер страховых взносов рассчитывается исходя из стоимости страхового года. Она определяется как 2,9% минимального размера оплаты труда (МРОТ) на начало финансового года, за который уплачиваются взносы, увеличенные в 12 раз. Таким образом, до конца 2024 года необходимо уплатить 6 696 рублей 22 коп., чтобы в 2025 году гражданин получил право на страховое обеспечение.

Суммы страховых взносов, уплаченные не в полном объеме в предыдущем году, подлежат возврату на счет страхователя в течение месяца со дня, следующего за днем направления страхователю решения о снятии с учета. Также возврату без заявления подлежат суммы страховых взносов, уплаченные в календарном году, в котором страхователь снимается с учета как по заявлению, так и на основании сведений об исключении из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

Просмотры: 12