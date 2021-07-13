2 259 человек, пострадавших от стихии в Крыму, получили свыше 156 млн. рублей компенсационных выплат

По информации республиканского министерства труда и соцзащиты, по состоянию на 13 июля, 2259 гражданам, пострадавшим от стихии в Крыму, оказана помощь на общую сумму 156 млн рублей.

Структура выплат:

— 2 259 гражданам выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего на общую сумму 22,6 млн. рублей;

— 531 крымчанин получил по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество на общую сумму 26,6 млн. рублей;

— 1 069 гражданам выплачено в размере 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество на общую сумму 106,9 млн. рублей.

Работа по приему и рассмотрению заявлений на оказание материальной помощи от пострадавших граждан продолжается.

Для получения материальной помощи пострадавшие граждане могут обратиться в Департаменты (управления) труда и социальной защиты населения с предоставлением документов.

Какие именно документы нужны:

— заявления установленного образца;

— копии документа, удостоверяющего личность (паспорт, иной документ его заменяющий, в случае утраты паспорта справку, выданную управлением Федеральной миграционной службой России по Республике Крым и г. Севастополь с отметкой о регистрации по месту жительства) (с предъявлением оригинала);

— копии документа, подтверждающего право на жилое помещение (для собственников квартир) (с предъявлением оригинала);

— свидетельства о регистрации несовершеннолетнего ребенка по месту жительства по форме №8 (при наличии);

— копии решения суда (при отсутствии у пострадавшего гражданина необходимых документов, подтверждающих право на получение единовременной материальной помощи в связи с отсутствием регистрации по месту жительства)

Тем гражданам, которым вынесены отказные решения по различным причинам (несовпадение регистрации с фактическим адресом проживания в зоне ЧС, не оформлена собственность, расположенная в зоне ЧС, и др.) Министерством труда и социальной защиты Республики Крым организовано оказание бесплатной юридической помощи. Консультации предоставляются по телефону «горячей линии» министерства труда и соцзащиты +79785630067.