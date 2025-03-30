20 братских захоронений советских воинов ВОВ привели в порядок в Крыму бойцы Российских студотрядов

50 крымских студентов и школьников провели трудовой десант по уборке и благоустройству территории Петровского кладбища, расположенного на улице Беспалова в Симферополе.

На территории кладбища захоронены участники Крымской наступательной операции, погибшие в боях и умершие от ран в госпиталях Симферополя весной 1944 г, а также одиночные могилы, в которых захоронены красноармейцы Шевиряев Василий Иванович и Опрыжко Михаил Афанасьевич, получившие ранения в ходе боёв за освобождение Крыма и умершие в госпитале Симферополя в 1944 г.

Понимая значимость сохранения памятников, памятных знаков, братских захоронений в надлежащем состоянии студенческие отряды Республики Крым проводят на Петровском кладбище уборку и благоустройство его территории. Студотрядовцы очистили постаменты от грязи, убрали ветки и листву, а также очистили территорию возле памятных мест.

Мы горды принять участие в такой важной добровольческой акции. Благоустройство Петровского кладбища – это наш вклад в сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни за нашу страну. Надеемся, что такие акции будут стимулировать молодежь к активной гражданской позиции и заботе о сохранении героической истории нашей Родины. В этом году, в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, считаем это как никогда важным проявлением единения для всех крымчан, – рассказала Мария Некрасова, комиссар Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Трудовой десант по уборке воинских захоронений Петровского кладбища проводился в рамках Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО». Акция в 2025 году объединяет 500 студентов и школьников, которые работают в 20 муниципальных образованиях Республики Крым. Десант Победы РСО позволит провести более 50 открытых уроков и викторин на тематику знаковых событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для школьников образовательных учреждений Республики Крым, а также привести в порядок более 60 памятников и братских захоронений воинов Великой Отечественной войны.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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