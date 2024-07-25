20 студентов будут получать именные стипендии Совета министров Республики Крым

Именные стипендии в соответствии с постановлением назначаются 20 студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусств.

Так, стипендия имени Николая Семёновича Самокиша присуждена студентам Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша Любови Слипченко, Виктории Соколовой, Милане Трунченковой, стипендия имени Петра Ильича Чайковского – студентам Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского Константину Гончаренко, Софии Лыфар, Даниилу Мазурову, Арине Португальской, Нандину Стащенюку, стипендия имени Максимилиана Волошина – студентам Крымского университета культуры, искусств и туризма Сайде Велиевой, Эльвире Жихаревой, Марии Матясовой, Рузане Меликян, Евгении Мухиной, Надежде Селивановой, Анастасии Симоновой, Еве Снисаренко, Арине Хачатрян, Маргарите Шардт, стипендия имени Александры Фёдоровны Перегонец – студентам Театрального колледжа Ксении Остриковой, Наталье Пискун.

Стипендии будут выплачиваться с 1 сентября 2024 года по 31 января 2025 года в размере 6 тысяч рублей ежемесячно.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым