20% жителей Южного федокруга планируют взять рыночную ипотеку на покупку жилья в ближайший год

В большинстве случаев при выборе ипотеки жители Южного федерального округа ориентируются на величину процентной ставки и размер ежемесячного платежа (по 55%). Сумму кредита в качестве наиболее важного параметра отмечают 20% опрошенных в округе, а срок кредита — 19%. Среди дополнительных условий банка при оформлении ипотеки жители ЮФО в первую очередь называют наличие гибких условий досрочного погашения (35%).

Специалисты «Авито Недвижимости» опросили 2700 совершеннолетних россиян, которые планируют купить жилье в ближайшие 12 месяцев, чтобы узнать о целях и способах финансирования такой покупки.

Чаще всего основной причиной приобретения нового жилья опрошенные россияне называли желание повысить качество жизни (27%) или купить недвижимость для детей, родителей или других родственников (17%). По 13% набрали варианты ответов, связанные с переездом со съемной квартиры или от родителей, а также расширением семьи. По 10% опрошенных в качестве основной мотивации покупки нового жилья назвали сохранение средств и переезд в другой город. Еще 7% респондентов планируют получить прибыль от сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи жилой недвижимости. Подробнее про основные причины приобретения жилья, которые отмечали жители Южного федерального округа, — в таблице.

Основные причины покупки нового жилья доля ответов по ЮФО доля ответов по России Повышение качества жизни 25% 27% Переезд со съемной квартиры или от родителей 17% 13% Расширение семьи 17% 13% Покупка жилья для детей, родителей или других родственников 16% 17% Переезд в другой город 12% 10% Сохранение средств 7% 10% Получение прибыли от перепродажи или сдачи в аренду 5% 7%

Самым популярным способом финансирования покупки будущего жилья среди респондентов стали собственные сбережения (47%)*. Больше других на этот источник ориентируются жители Центрального ФО (52%), меньше всех — Южного и Северо-Кавказского ФО (по 41%). Четверть опрошенных россиян (25%) при покупке планирует использовать средства от продажи имеющейся недвижимости, 24% рассчитывают взять ипотеку по льготной ставке на новостройки. Среди опрошенных из ЮФО использовать средства от продажи имеющейся недвижимости выбирали в 22% случаев, а ипотеку по льготной ставке на новостройки в 21%. Чаще всего о желании воспользоваться льготным кредитом заявляли жители Уральского (30%) и Дальневосточного ФО (29%). Последним доступна одноименная ипотека под максимум 2% годовых.

Каждый пятый (20%) респондент планирует воспользоваться жилищным кредитом по рыночной ставке, 15% — рассрочкой от застройщика, 13% — потребительским кредитом. Занять деньги у родных, друзей или знакомых намерены 11% опрошенных, продать машину или другое движимое имущество — 10%, воспользоваться жилищным сертификатом — 8%.

Отдельно в ЮФО 22% намерены продать движимое имущество, 20% – воспользоваться рыночной ипотекой, 14% — воспользоваться рассрочкой от застройщика и занять средства у родных, друзей или знакомых. Взять потребительский кредит планируют 13% респондентов, 12% — использовать жилищный сертификат.

Среди желающих взять ипотеку по льготной ставке большинство в первую очередь рассчитывает на семейную программу (68%). Чаще других такой вариант выбирали в Южном ФО (79%). Еще 10% опрошенных россиян нацелены на сельскую ипотеку, по 6% — на дальневосточную и арктическую, а также на IT-ипотеку. Интересно, что 80% из тех, кто будет использовать жилищный сертификат, одновременно планируют взять семейную ипотеку, а продавать движимое имущество будут 17% нацеленных на IT-ипотеку респондентов.

Среди жителей ЮФО, которые хотели бы взять льготный кредит, большинство отдает предпочтение семейной ипотеке (79%). 10% — IT-ипотеку, 6% отметили сельскую ипотеку.

Самыми важными параметрами при выборе ипотечной программы по 51% опрошенных россиян назвали размер ежемесячного платежа и величину процентной ставки*. Первый параметр особенно часто выбирали в Дальневосточном ФО (70%). Также опрошенные уделяют внимание размеру первоначального взноса (42%), возможности досрочного погашения и сумме кредита (по 24%), сроку ипотеки (21%) и возможности использования материнского капитала (19%). Последний вариант ответа чаще других называли жители Южного ФО (29%). Подробнее о наиболее важных параметрах при выборе ипотечной программы среди жителей Южного федерального округа — в таблице.

Какие параметры наиболее важны при выборе ипотечной программы доля ответов по ЮФО* доля ответов по России* Величина процентной ставки 55% 51% Размер ежемесячного платежа 55% 51% Размер первоначального взноса 38% 42% Возможность использования материнского капитала 29% 19% Возможность досрочного погашения 21% 24% Сумма кредита 20% 24% Срок кредита 19% 21% Возможность рефинансирования ипотеки 13% 12% График платежей 12% 14% Возможность отсрочки первого платежа 5% 6%

В последнее время при выборе ипотечной программы россияне все чаще ориентируются не только на сумму, которую будут платить каждый месяц, но и на ставку по кредиту. Многие покупатели не готовы брать ипотеку под высокий процент, считая переплату по кредиту существенной. Льготные программы продолжают стимулировать спрос на первичное жилье. При этом на вторичном рынке поведение заемщиков меняется: они берут в долг небольшую сумму в качестве доплаты и планируют закрыть кредит в короткий срок. Стоит отметить, что согласно исследованию, более трети россиян из числа тех, кто ранее отложил решение о покупке, готовы вернуться к вопросу приобретения жилья в случае снижения рыночных ставок по ипотеке, — прокомментировал Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито Недвижимости». С ростом ключевой ставки рыночная ипотека стала менее востребованной: более 80% выданных ипотечных кредитов сейчас приходится на госпрограммы, большая доля из которых выдана по “Семейной ипотеке”. Согласно результатам исследования Frank RG “Ипотека в России 2024”, при ставке выше 16% клиенты склонны отказываться от жилищных кредитов, рассматривая другие инструменты финансирования или откладывая покупку. Люди, приобретающие сегодня жилую недвижимость по рыночным ипотечным ставкам, — это те, кто имеет большой первоначальный взнос или кому необходимо быстро решить жилищный вопрос, — отмечает Ольга Филиппова, старший проектный лидер, руководитель проекта «Ипотека» Frank RG.

Среди важных дополнительных условий банка при оформлении ипотеки опрошенные чаще всего называли наличие гибких условий досрочного погашения (40%), льготы для зарплатных клиентов (36%), быстрое одобрение ипотеки (35%), снижение ставки при оформлении страхования (33%). Последние два варианта чаще других отмечали респонденты из Дальневосточного ФО (по 47%). Специальные условия при покупке жилья у партнеров банка важны для 27% опрошенных (в Уральском ФО для 38%), программы с минимальным подтверждением дохода — для 23% (в Южном ФО для 37%). Возможность подачи заявки онлайн респонденты отмечали в 20% случаев, реструктуризации платежей — в 19%. Наличие персонального менеджера в банке для сопровождения сделки отметили 12% из тех, кто планирует оформить ипотеку. Подробнее о наиболее важных дополнительных условиях банка при оформлении ипотеки среди жителей Южного федерального округа — в таблице.

Какие дополнительные условия банка для вас наиболее важны при оформлении ипотеки? доля ответов по ЮФО* доля ответов по России* Программы с минимальным подтверждением дохода 37% 23% Гибкие условия досрочного погашения 35% 40% Льготы для зарплатных клиентов 34% 36% Быстрое одобрение заявки 32% 35% Снижение ставки при оформлении страхования 27% 33% Специальные условия при покупке жилья у партнеров банка 25% 27% Возможность реструктуризации платежей 20% 19% Возможность подачи заявки полностью онлайн 18% 20% Персональный менеджер для сопровождения сделки 16% 12%

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому их сумма больше 100%

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