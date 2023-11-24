200 кг оливок на фронт, 1000 книг для детских библиотек из Крыма отправились жителям и бойцам на Херсонском направлении СВО

Рекордный дневной сбор в 200 килограмм оливок, 1000 любимых детских книг, а также партию домашних пицц по-итальянски от детей из 89 регионов вчера собрали в международном детском центра «Артек» в Крыму. Серия патриотических акций была посвящена поддержке бойцов и мирного населения в Херсонской и Запорожской областях.

В «Артеке» состоялся традиционный праздник сбора урожая оливок. Это одно из самых ярких событий осени в детском центре. Собранные ребятами из всех 89 регионов в артековской роще оливки передадут в Никитский ботанический сад, где специалисты их законсервируют и упакуют. Готовый продукт артековцы передадут российским военнослужащим.

Сбор урожая идет отлично Я патриотка своей страны, поэтому для меня большая гордость принимать участие в такой акции. Пусть даже таким маленьким делом я могу поддержать наших военнослужащих, – считает Елизавета Лапшина из города Набережные Челны.

В этот раз ко сборам присоединился Народный фронт и шеф-повар из Италии, настоящий русский патриот Антонио Рицци, который специально приехал для этого в Крым. Всего собрать в этот день удалось 200 килограмм оливок.

Я гражданин РФ. Я здесь живу уже 24 года. И как эта страна меня приняла, я считаю, что в первую очередь, я должен каким-то образом отдавать свой гражданский долг обществу. И не откажусь – чем могу, помогу. Поэтому в Крым я сейчас приехал, чтобы вместе помогать фронту. Наконец-то я нашел место в России, где, как и дома в Италии, мы вручную собираем оливки в ноябре прямо с деревьев. А зная, что эти сотни килограмм оливок уедут нашим ребятам на фронт, собирать их особенно почетно, — отмечает Антонио Рицци.

Но небольшая часть сбора уехала не на консервацию, а сразу в партию пицц по-итальянски, мастер-класс по которым шеф-повар устроил в столовой Артека вместе с детьми. Уже в эту субботу Народный фронт приедет на позиции бойцов в Херсонском направлении СВО, чтобы устроить для ребят полевой праздник по-итальянски, на который привезет и партию пицц, частичку души в которые вложили дети со всей страны.

Кроме того, дети из всех 89 регионов, находящихся на смене в этот месяц, привезли с собой очередную тысячу любимых книг. Акция «Книга – другу» становится хорошей традицией, это уже 3-й «тысячный» сбор книг за последние несколько месяцев. Ребята вкладывают в свою книги открытку с обратной связью, чтобы прочитавший книгу ребенок смог позвонить, поделиться впечатлениями и подружиться за 1000 километров. Все собранные книги Народный фронт в ближайшее время доставить в детские и школьные библиотеки Херсонской и Запорожской библиотек.

источник: пресс-служба Народного фронта России в Крыму