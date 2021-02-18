2021 год: изменения в законах о недвижимости, о которых нужно знать

Все с нетерпением ждали окончания 2020 г. и наступления 2021-го, чтобы забыть пандемию, как страшный сон. Новый год вступил в свои права, но, если вопрос с коронавирусом пока витает в воздухе во всем мире, в плане законодательных инициатив в России все довольно ясно.

О том, каких изменений, связанных с недвижимым имуществом, ожидать россиянам, в материале экспертов портала Domofond.ru .

Всеобщая реновация

В конце минувшего года федеральные власти приняли так называемый «Закон о всероссийской реновации». Суть в том, что теперь не только в Москве, но и в других регионах России должна быть проведена комплексная застройка территорий. Ветхое и аварийное жилье, промышленные зоны, дома, где капитальный ремонт дорог или нецелесообразен, будут снесены или реорганизованы, благодаря чему качество жилищных условий россиян должно измениться в лучшую сторону: люди получат равноценную или равнозначную жилую недвижимость либо денежное возмещение.

Налоги

Начиная с 2021 г., во всех регионах России (кроме Севастополя), налог на недвижимость рассчитывается от кадастровой стоимости объекта, которая максимально приближена к рыночной.

Переход на новый механизм расчета начался еще в 2015 г. На сегодняшний день правила таковы: 3 года налогоплательщики могут пользоваться понижающим коэффициентом; затем будут платить по полному тарифу, — рассказывает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

При этом, если кадастровая стоимость выше рыночной, ее можно пересмотреть, обратившись в бюджетное учреждение, в том числе через МФЦ, либо оспорить в судебном порядке.

Любой гражданин, зайдя в раздел «Фонд данных государственной кадастровой оценки» на сайте Росреестра, может узнать из промежуточного отчета, какая кадастровая стоимость будет установлена в отношении принадлежащего ему объекта недвижимости, и подать возражения. Важно вовремя проконтролировать появления отчета, ведь на подачу замечаний всего 30 дней (п. 13 ст. 14 Закона № 237-ФЗ), — советует управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин.

Налог на доходы при продаже квартиры в новостройке

Одним из важных изменений стало налоговое послабление для собственников, купивших квартиру или долю в квартире в новостройке. Теперь срок владения жильем считается с даты полной оплаты договора долевого участия (ДДУ), а не регистрации права собственности, как было раньше.

Как рассказывает юрист в сфере земельных отношений, строительства и защиты прав обманутых дольщиков Елена Федорова, продать квартиру в России без уплаты налогов можно исключительно после определенного срока владения (от 3 до 5 лет). У дольщиков и особенно обманутых существует временной разрыв между полной оплатой и получением ключей. Зачастую за время ожидания ситуация меняется кардинально, и полученная жилая площадь, ее габариты уже не соответствуют потребностям. Благодаря нововведению, продать и купить недвижимость в новостройке без налоговой нагрузки (ставка немаленькая — 13%) стало проще, дополняет Елена Федорова.

Уменьшение срока регистрации ДДУ

С 1 января 2021 г. сокращены сроки государственной регистрации ДДУ. Теперь время ожидания составляет 5 рабочих дней (ранее было 7), а при подаче документов в электронном виде — до 3 дней, рассказывает юрист компании OXE CAPITAL Александр Цыганков. Это позволит существенно ускорить порядок оформления недвижимости.

Компенсации по оплате ЖКУ

Начиная с 1 июля 2021 г., будет устранена одна из проблем, связанных с получением компенсации по оплате услуг ЖКХ. Сегодня невозможно применить льготу при наличии любой задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Новая редакция ч. 3 ст. 160 ЖК РФ предусматривает, что компенсацию смогут оформить лица, в отношении которых отсутствует решение суда о взыскании долга за период не более чем 3 последних года, отмечает управляющий партнер Bolshakov&Partners Андрей Большаков.

Пени и штрафы

С первого дня текущего года возобновилось начисление пеней и штрафов за неоплаченные коммунальные счета. Мораторий действовал с 6 апреля по 31 декабря 2020 г. Однако потребителям, чья задолженность образовалась в этот период, предоставлена возможность вернуть долг: начисление пеней и штрафов начнется с 31-го дня просрочки платежа, рассказывает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

Из-за коронавируса и приостановки строительных работ в апреле и мае 2020 г. власти освободили застройщиков от уплаты неустойки, которая полагается участникам долевого строительства в случае просрочки сдачи объектов. Теперь выплата штрафных санкций осуществляется по старым правилам, действующим до пандемии, объясняет Андрей Колочинский.

Материнский капитал

Закон о федеральном бюджете на 2021 год предусмотрел увеличение материнского (семейного) капитала, который, если говорить о недвижимости, по-прежнему возможно потратить на покупку или строительство жилья.

На первого ребенка его размер составит 483 881,83 руб., на второго — 639 431,83 руб. (когда оба родились после 2020 г.). Доплата за рождение второго ребенка будет равна 155 550 руб., если ранее уже был получен маткапитал на первого (ст. 8 Закон № 385-ФЗ), — приводит цифры Иван Иутин.

Запрет на использование нежилых помещений МКД

По новым правилам, чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения многоквартирного дома нельзя использовать для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Еще вводится запрет на размещение центров детского досуга (залы для спортивных, торжественных мероприятий) в тех домах, где это не предусмотрено их проектной документацией, — рассказывает Иван Иутин.

Противопожарные правила

Претерпели изменения и противопожарные правила. По словам Елены Федоровой, теперь запрещено:

устанавливать наружные кондиционеры в коридорах и на лестничных клетках;

оставлять без присмотра на балконе незатушенные сигареты и свечи;

использовать газовое оборудование, если оно не проходило регулярное обслуживание.

Административным правонарушением стало и разведение на землях общего пользования костров, использование огня для приготовления пищи вне оборудованных для этого мест. Другими словами, россияне больше не могут жарить мясо на углях даже на своем дачном участке, если там нет зоны для барбекю, указывает Надежда Коррка.

Дачная амнистия

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 г. Это означает, что до этой даты для регистрации права собственности на построенный жилой или садовый дом на земельных участках в пределах населенных пунктов потребуются только технический план (составляется кадастровым инженером) и документ, подтверждающий собственность на участок. Каких-либо уведомлений и разрешений предоставлять не нужно (ст. 1 Закона № 404 от 08.12.2020), поясняет Иван Иутин.

Нововведения 2021 года выглядят довольно многообещающими. Как в итоге все будет реализовано на практике, многие из читателей Domofond.ru узнают уже в ближайшее время.

Источник: Domofond.ru

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