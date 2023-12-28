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2024 год: в Севастополе продолжат действовать пониженные ставки для упрощенной системы налогообложения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:20 28.12.2023

В Севастополе практически 65% зарегистрированных представителей малого и среднего бизнеса выбрали для себя в качестве режима налогообложения упрощенную систему налогообложения. Поэтому вопрос, какая ставка налогообложения действует в 2024 году для севастопольского бизнеса, является очень важным и актуальным.

Уточним, что Налоговым кодексом для упрощённой системы налогообложения установлены налоговые ставки: при объекте налогообложения «доходы» — 6%, если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%.

Однако, законами субъектов Российской федерации, налоговые ставки могут быть изменены. В Севастополе действуют три закона, которые устанавливают пониженные ставки для «спецрежимников»:

Действующими редакциями вышеназванных Законов для севастопольских налогоплательщиков в 2024 году установлены следующие ставки:

  1. В случае если объектом налогообложения являются «доходы» — 4%, адля отдельных видов экономической деятельности (растениеводство и животноводство, рыбоводство, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений) предусмотрена ставка 3% (Закон п.п.1.4. ст. 2 Закона № 110-ЗС).
  2. Для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей – 2%(п. 2.3 ст. 2 Закона № 110-ЗС).
  3. Для налогоплательщиков туристической сферы действуют льготные ставки: «доходы» — 1%и «доходы минус расходы» — 5%.  Однако, пониженные ставки, вправе применять налогоплательщики при соблюдении определенных условий. Во-первых, виды экономической деятельности должны быть включены в сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2023 года. Во-вторых, выручка по льготным видам экономической деятельности в совокупности должна составлять не менее 80 процентов в общей сумме доходов, учитываемых для определения объекта налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения. В-третьих, льготу в размере 1% ставки могут применять налогоплательщики, с видом экономической деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» при условии наличия сведений о них в туристском реестре города Севастополя, внесенных в порядке, установленном Правительством Севастополя по состоянию на 1 января 2023 года.
  4. Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и избравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», определена ставка налогообложения 10%(а по отдельным видам доходов — ставка 5%.)
  5. Для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые выбрали для себя УСН и осуществляют деятельность в производственной социальной и (или) научной сферах, а также оказывают бытовые услуги населению, определена ставка 0 %.
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Напомним, что в региональном блоке сайта ФНС России по ссылке, можно ознакомиться с актуальной информацией по УСН для севастопольского региона.

Уточним, если компания или предприниматель задумывается о переходе на упрощенную систему налогообложения с 2024 года необходимо проверить соответствует ли субъект установленным критериям спецрежима, а также не забыть предоставить уведомление о переходе на УСН. Согласно Налоговому Кодексу крайняя дата предоставления для такого уведомления 31 декабря, но в 2023 году — это выходной день, поэтому срок переносится на первый рабочий день нового года, т.е. 9 января 2024 года.

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