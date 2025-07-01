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2026 год не за горами! Как будем отдыхать уже знает Минтруд - озвучили календарь праздничных и выходных дней

2026 год не за горами! Как будем отдыхать уже знает Минтруд — озвучили календарь праздничных и выходных дней

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:32 01.07.2025

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.

В соответствии с календарем, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В феврале нерабочими будут три дня – с 21 по 23 число, в честь Дня защитника Отечества.

Следующие трехдневные выходные запланированы в марте по случаю Международного женского дня – с 7 по 9 число. В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня – с 1 по 3 и с 9 по 11, в июне дополнительными выходными предлагаются сделать дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день, согласно проекту, – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря — нерабочий день.

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В Крыму ежегодно традиционно устанавливают дополнительные региональные выходные по случаю Пасхи, Курбан-байрам, Ураза-байрам и Святой Троицы.

источник: РИА Новости Крым 

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