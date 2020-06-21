22 июня пройдет церемония слияния Вечных огней в единый «Вечный огонь Севастополя»

В Севастополе состоится слияние Вечных огней города в один. Акция посвящена Дню памяти и скорби, она пройдёт 22 июня.

В рамках всероссийской акции «Честь и достоинство» пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный огонь Севастополя», который будет отправлен в Санкт-Петербург для принесения в единую Чашу воинской славы России на Пискарёвском кладбище, – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Церемонии зажжения факелов от вечного огня пройдут на Сапун-горе, у памятника Матросу и Солдату на мысе Хрустальный, на Малаховом кургане и на площади Нахимова. Объединение вечных огней и зажжение факела «Вечного огня Севастополя» состоится у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

В акции примут участие военнослужащие Черноморского флота, национальной гвардии России, Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Нахимова, филиала Нахимовского военно-морского училища, юнармейцы, представители Севастопольского союза нахимовцев, суворовцы и кадеты.

Всероссийская акция «Честь и достоинство», посвящённая 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне проходит в городах – героях и городах воинской славы России.