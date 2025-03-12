22% крымчан сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации

В опросе сервиса SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения, имеющие опыт трудоустройства.

Сегодня лишь 9% работодателей не нанимают специалистов, которые обладают избыточной квалификацией. Каждая вторая компания (53%) предпочитает действовать по ситуации. А 15% организаций часто трудоустраивают таких кандидатов.

Опрос экономически активного населения показал, что 22% жителей Крыма сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Мужчины рассказывают об этом гораздо чаще женщин (36% против 12%), а респонденты от 35 до 45 лет — чаще тех, кто младше, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще участники опроса рассказывали о подобных случаях: среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в таких ситуациях побывали 17%, а среди жителей Крыма с зарплатой от 100 тысяч рублей — уже 25%.

Время проведения: 10 февраля — 6 марта 2025 года

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