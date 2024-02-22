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23 февраля: авто, партия ноутбуков и шоколад от младшеклассников — поздравление крымского спецназа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:11 22.02.2024

«Прокаченный» для зоны СВО УАЗ, партия оригинального шоколад от младшеклассников из Новгородской области и ноутбуки отправились на позиции крымского спецназа в зону СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Первоклассники из Демянской школы Новгородского района поздравили крымских спецназовцев с Днем защитников Отечества ровно год назад. Тогда бойцы от всего сердца поблагодарили детей за подарки. И вот спустя год, уже второклассники вместе с учителями решили продолжить традицию и прислали подарок в Народный фронт.

Дети заказали специальную партию оригинального шоколада и прислали её за две тысячи километров в Крым, а вместе с ним трогательное поздравление!

Дороги наши бойцы, поздравляем вас с праздников, примите пожалуйста от нас победный шоколад. Мы создали эскиз шоколадки и заказали на шоколадной фабрике формочку для нашего оригинального шоколада. Каждый из учеников нашего класса приняли участие в его создании, — записали видеообращение дети.

Герои из крымского спецназа от всего сердца поблагодарили детей. Весь шоколад они привезут к парням на передовую как раз к 23 февраля.

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А чтобы было как доехать и на чем показать видео уже крымские предприятия передали бойцам авто и партию ноутбуков. Мастера из АО «Свет» вместе с Народным фронтом восстановили и «прокачали» машину для передовой. Автотехника нужна для боевых задач, а ноутбуки для работы на точках.

Огромное спасибо детям, их родителям и классному руководителю за эту удивительную помощь, большая благодарность нашим предприятиям и неравнодушным людям за подарки в виде авто и ноутбуков. Это все очень важно и нужно для бойцов, это то что помогает им в выполнении задач, это то, что греет им сердце, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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