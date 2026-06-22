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23 июня в Севастополе - приём предпринимателей

23 июня в Севастополе — приём предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:47 22.06.2026

23 июня первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников и глава администрации Орлиновского муниципального округа города Севастополя Александр Богуш проведут личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам:

• предоставления государственных услуг;
• выдачи разрешительных документов;
• проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
• препятствования ведению хозяйственной деятельности;
• исполнения государственных контрактов и т.п.

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ВНИМАНИЕ: запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации: ССЫЛКА.

Дата: 23 июня

Время: 16:00 — 17:00

Администрация Орлиновского муниципального округа города Севастополя (с. Орлиное, ул. Владимира Тюкова, 42)

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7 (8692) 99-97-03

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