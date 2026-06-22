23 июня в Севастополе — приём предпринимателей

23 июня первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников и глава администрации Орлиновского муниципального округа города Севастополя Александр Богуш проведут личный приём представителей бизнеса.
Приём будет проходить по вопросам:
• предоставления государственных услуг;
• выдачи разрешительных документов;
• проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
• препятствования ведению хозяйственной деятельности;
• исполнения государственных контрактов и т.п.
ВНИМАНИЕ: запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации: ССЫЛКА.
Дата: 23 июня
Время: 16:00 — 17:00
Администрация Орлиновского муниципального округа города Севастополя (с. Орлиное, ул. Владимира Тюкова, 42)
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7 (8692) 99-97-03
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С тегами: бизнес в Севастополе