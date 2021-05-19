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23 мая в Херсонесе Таврическом - традиционный фестиваль славянской письменности и культуры
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

23 мая в Херсонесе Таврическом — традиционный фестиваль славянской письменности и культуры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:40 19.05.2021

Ежегодно 24 мая во многих странах мира отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия.

Как известно, День славянской письменности и культуры ‒ это праздник Слова, День мира, взаимопонимания и дружбы славянских народов. Он неразрывно связан с именами двух великих святых – равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали древние славянские азбуки (кириллицу и глаголицу), перевели на славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги, объединив тем самым народы «буквой и словом». Именно с появлением общей азбуки славяне стали воспринимать себя единым народом с собственной письменностью и языком, ставшими основой развития государственности и цивилизации, — говорят в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

23 мая, в преддверии праздника, в Византийском дворике Херсонеса Таврического также пройдёт традиционный фестиваль славянской письменности и культуры.

Мероприятие будут проходить с 10:00 до 14:00. В его насыщенную программу войдут народные гуляния, выступления фольклорных коллективов и выставки, подготовленные различными национально-культурными обществами города Севастополя.

Вас будут встречать представители:

  • Общества русской культуры;
  • Севастопольского национально-культурного общества «Беларусь»;
  • Севастопольского болгарского национально-культурного общества «Изгрев» – «Восход»;
  • Севастопольского греческого культурно-просветительского общества «Херсонес»;
  • Фонда возрождения крымскотатарской культуры имени профессора С. О. Изидинова;
  • Севастопольского чувашского национально-культурного общества.

В 10:00 в Византийском дворике для вас выступят талантливые исполнители и вокальные коллективы указанных национально-культурных обществ и учреждений.

23 мая в Херсонесе Таврическом - традиционный фестиваль славянской письменности и культуры

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