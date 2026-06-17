230 млн рублей на выплаты: более 3 000 севастопольцев находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет

Размер выплаты по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка сотрудника за два предыдущих календарных года, но не ниже установленного законодательством минимального размера. На 2026 год также определён максимальный размер выплаты, который составляет 83021 рубль в месяц.

Родители сохраняют право на выплату при досрочном выходе на работу — пособие продолжает выплачиваться в полном объеме. Правило распространяется как на полный, так и на неполный рабочий день, работу на дому или удаленную занятость.

Если в семье двое детей и больше, пособие предоставляется на каждого из них. Оформить выплату могут не только родители, но и бабушка, дедушка или другой работающий родственник, — рассказала Елена Гайворонская, управляющий Отделением СФР по Севастополю.

Работающим гражданам пособие оформляется вместе с отпуском по уходу за ребенком. Первая выплата осуществляется в течение 10 рабочих дней после поступления необходимых сведений от работодателя. В дальнейшем пособие будет поступать 8 числа каждого месяца за предыдущий.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр — 8-800-100-00-01. Звонки со всех телефонов по России бесплатные. Режим работы горячей линии Отделения СФР с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 без перерыва на обед, в пятницу — с 09.00 до 16.45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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