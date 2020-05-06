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244 протокола за сутки на нарушителей «самоизоляции» в Крыму. Будет больше – на улицы вышли казаки
Фото: koronavirus.cente

244 протокола за сутки на нарушителей «самоизоляции» в Крыму. Будет больше – на улицы вышли казаки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:45 06.05.2020

С 6 мая улицы городов и поселков Крыма патрулируют не только полиция и Росгвардия, но и казаки.

Сегодня работает увеличенное количество нарядов, в том числе с привлечением казачества, — сообщил в ходе очередного заседания оперативного штаба зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Ранее крымчане жаловались на недостаточное количество патрулей, пожелания исполнены, протоколов станет больше. Станет ли меньше нарушителей – другой вопрос.

Всего за прошедшие сутки  по статье 20.6.1 КоАП РФ на нарушителей режима «самоизоляции» составлено 244 протокола. Кроме того, на улицах выявлены семь несовершеннолетних, чьи родители также привлечены к административной ответственности.

244 протокола за сутки на нарушителей «самоизоляции» в Крыму. Будет больше – на улицы вышли казаки

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