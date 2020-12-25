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25 декабря в школах Крыма завершилась вторая четверть. Зимние каникулы продлятся до 10 января
Иллюстрация: https://rk.gov.ru/ru/article/show/9923

25 декабря в школах Крыма завершилась вторая четверть. Зимние каникулы продлятся до 10 января

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:58 25.12.2020

В школах Крыма 25 декабря завершилась вторая четверть. Из-за «осеннего пика» коронавируса конец первого полугодия вышел скомканным. Детей ждут 16 дней отдыха. Зимние каникулы продлятся до 10 января.

На родительских собраниях по окончанию первого полугодия 2020/2021 учебного года (в режиме онлайн) классные руководители напомнят родителям о необходимости контроля за местонахождением детей, их времяпрепровождением на каникулах. Учащимся каждого класса на итоговых классных часах расскажут о правилах поведения во время каникул и соблюдении техники безопасности, — сообщили в министерстве образования РК.

Однако в ближайшие дни в школах с соблюдением необходимых требований Роспортребнадзора, в школах Крыма, внутри каждого класса, без присутствия родителей и посторонних лиц пройдут новогодние классные часы.

Дошкольные образовательные организации продолжают работать в штатном режиме, новогодние мероприятия пройдут внутри групп без присутствия родителей и посторонних лиц.

В связи с объявленным 26 декабря рабочим днем, в дошкольных образовательных организациях будет организована работа в штатном режиме, а в общеобразовательных организациях – в режиме дежурных групп для обучающихся 1-4 классов, — сообщает министерство образования, науки и молодежи РК.

25 декабря в школах Крыма завершилась вторая четверть. Зимние каникулы продлятся до 10 января

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