25 декабря в школах Крыма завершилась вторая четверть. Зимние каникулы продлятся до 10 января

В школах Крыма 25 декабря завершилась вторая четверть. Из-за «осеннего пика» коронавируса конец первого полугодия вышел скомканным. Детей ждут 16 дней отдыха. Зимние каникулы продлятся до 10 января.

На родительских собраниях по окончанию первого полугодия 2020/2021 учебного года (в режиме онлайн) классные руководители напомнят родителям о необходимости контроля за местонахождением детей, их времяпрепровождением на каникулах. Учащимся каждого класса на итоговых классных часах расскажут о правилах поведения во время каникул и соблюдении техники безопасности, — сообщили в министерстве образования РК.

Однако в ближайшие дни в школах с соблюдением необходимых требований Роспортребнадзора, в школах Крыма, внутри каждого класса, без присутствия родителей и посторонних лиц пройдут новогодние классные часы.

Дошкольные образовательные организации продолжают работать в штатном режиме, новогодние мероприятия пройдут внутри групп без присутствия родителей и посторонних лиц.

В связи с объявленным 26 декабря рабочим днем, в дошкольных образовательных организациях будет организована работа в штатном режиме, а в общеобразовательных организациях – в режиме дежурных групп для обучающихся 1-4 классов, — сообщает министерство образования, науки и молодежи РК.