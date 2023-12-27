27 декабря — День соблазнения

27 декабря во всем мире отмечают День соблазнения. Соблазнение — это не только про отношения мужчины и женщины. Соблазнить может любимое блюдо, фильм, и, конечно — путешествие. Но лучше, конечно, если будет все вместе — любовь, развлечения и путешествия. Так куда же отправиться в романтическое путешествие в декабре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий парами в декабре. На первом месте оказалась Москва с 16% бронирований парами. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (14% и 10% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для путешествий парами в декабре:

1. Москва, Московская область ― 4550 р. / 2 ночи*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3540 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 3485 р./ 4 ночи

4. Краснодар, Краснодарский край ― 2642 р. / 2 ночи

5. Казань, Татарстан ― 3672 р. / 3 ночи

6. Ялта, Крым ― 3762 р. / 4 ночи

7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 7051 р. / 3 ночи

8. Калининград, Калининградская область ―2408 р. / 4 ночи

9. Кисловодск, Ставропольский край ― 3627 р. /5 ночей

10 Анапа, Краснодарский край ― 2943 р./ 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки