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фото: pikist.com

27 декабря — День соблазнения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 27.12.2023

27 декабря во всем мире отмечают День соблазнения.  Соблазнение — это не только про отношения мужчины и женщины. Соблазнить может любимое блюдо, фильм, и, конечно — путешествие.  Но лучше, конечно, если будет все вместе — любовь, развлечения и путешествия. Так куда же отправиться в романтическое путешествие в декабре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для путешествий парами в декабре. На первом месте оказалась Москва  с 16% бронирований парами. На втором месте  Санкт-Петербург,  а на третьем   Сочи   (14% и 10% бронирований  соответственно).

Десять самых популярных направлений для путешествий парами в декабре:

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1. Москва, Московская область ― 4550 р. / 2 ночи*
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3540 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 3485 р./ 4 ночи
4. Краснодар, Краснодарский край ― 2642 р. / 2 ночи
5. Казань, Татарстан ― 3672 р. / 3 ночи
6. Ялта, Крым ― 3762 р. / 4 ночи
7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 7051 р. / 3 ночи
8. Калининград, Калининградская область ―2408 р.  / 4 ночи
9. Кисловодск, Ставропольский край ― 3627 р. /5 ночей
10 Анапа, Краснодарский край ― 2943 р./ 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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