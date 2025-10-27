Прямо сейчас:
28 и 29 октября на Земле ожидаются магнитные бури
иллюстрация: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:21 27.10.2025

Магнитные бури ожидаются на Земле 28 и 29 октября из-за двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, период спокойного Солнца, начавшийся в самом конце второй декады октября, подходит к своему завершению.

Корональные дыры периодически выходят на линию Солнце – Земля, и отправляют в сторону нашей планеты поток быстрого и плотного солнечного ветра. Так происходит и сейчас: сразу две корональных дыры с номерами 91 и 92, выходят в центральную часть солнечного диска, начиная оказывать возможное воздействие на магнитосферу Земли, — написал он в своем Telegram-канале.

Исходя из прогноза, Земля будет пересекать поток солнечной плазмы во вторник и среду, что спровоцирует возмущения геомагнитного поля.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, магнитные бури начнутся во второй половине дня 28 октября и закончатся к обеду 29 октября. Сила их не превысит уровня G1, что считается слабой бурей. Вероятность оценивается в 70-75 процентов.

В 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 34

