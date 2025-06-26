28 июня в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым — День единого пособия

В этот день жители региона смогут получить полный перечень услуг, предоставляемых Отделением СФР. 28 июня во всех клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым состоится День единого пособия. В этот день жители региона смогут получить полный перечень услуг, предоставляемых Отделением СФР.
График работы клиентских офисов:
- в Симферополе – с 9 до 16 часов;
- в Керчи и Ялте — с 9 до 15 часов;
- в остальных городах и районах Крыма — с 9 до 13 часов.
Адреса всех офисов клиентского обслуживания Отделения СФР по Республике Крым доступны на официальном сайте.
источник: по информации пресс-службы СФР по Республике Крым
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