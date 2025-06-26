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28 июня в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым - День единого пособия

28 июня в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым — День единого пособия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:05 26.06.2025

В этот день жители региона смогут получить полный перечень услуг, предоставляемых Отделением СФР.  28 июня во всех клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым состоится День единого пособия. В этот день жители региона смогут получить полный перечень услуг, предоставляемых Отделением СФР.

График работы клиентских офисов:

  • в Симферополе – с 9 до 16 часов;
  • в Керчи и Ялте — с 9 до 15 часов;
  • в остальных городах и районах Крыма — с 9 до 13 часов.
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Адреса всех офисов клиентского обслуживания Отделения СФР по Республике Крым доступны на официальном сайте.

источник: по информации пресс-службы СФР по Республике Крым

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