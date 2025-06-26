28 июня в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым — День единого пособия

24 июня – День Варфоломея. Можно увидеть русалок, а в полях шалит неведомая сила

Узнайте больше: 24 июня – День Варфоломея. Можно увидеть русалок, а в полях шалит неведомая сила

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