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29 февраля заканчивается третий этап добровольного декларирования зарубежных активов
иллюстрация: 1zoom.me

29 февраля заканчивается третий этап добровольного декларирования зарубежных активов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 24.01.2020

До 29 февраля 2020 года в соответствии с Федеральным законом  № 140-ФЗ еще можно воспользоваться амнистией капиталов.  Специальная декларация, отмечают специалисты Межрайонной ИФНС России №1 по г.Севастополю, представляется декларантом в любой налоговый орган, в том числе в центральный аппарат ФНС России, на бумаге лично либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности и предоставляет такие гарантии:

  1. Операции по передаче имущества его номинальным владельцем фактическому владельцу имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
  2. Декларант или лицо, информация о котором содержится в специальной декларации, освобождаются от взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты налога, при условии если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта в результате совершения до 1 января 2019 года операций, связанных с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, либо с открытием денежных средств на счета, информация о которых содержится в специальной декларации;
  3. Освобождение от состава уголовных преступлений по ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, совершенных до 1 января 2019 года, если эти деяния связаны с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом, информация о которых содержится в специальной декларации;
  4. Освобождение от административной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», информация о которых содержится в специальной декларации.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» — здесь.

29 февраля заканчивается третий этап добровольного декларирования зарубежных активов

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