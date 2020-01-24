29 февраля заканчивается третий этап добровольного декларирования зарубежных активов

До 29 февраля 2020 года в соответствии с Федеральным законом № 140-ФЗ еще можно воспользоваться амнистией капиталов. Специальная декларация, отмечают специалисты Межрайонной ИФНС России №1 по г.Севастополю, представляется декларантом в любой налоговый орган, в том числе в центральный аппарат ФНС России, на бумаге лично либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности и предоставляет такие гарантии:

Операции по передаче имущества его номинальным владельцем фактическому владельцу имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; Декларант или лицо, информация о котором содержится в специальной декларации, освобождаются от взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты налога, при условии если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта в результате совершения до 1 января 2019 года операций, связанных с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, либо с открытием денежных средств на счета, информация о которых содержится в специальной декларации; Освобождение от состава уголовных преступлений по ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, совершенных до 1 января 2019 года, если эти деяния связаны с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом, информация о которых содержится в специальной декларации; Освобождение от административной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», информация о которых содержится в специальной декларации.