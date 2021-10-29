29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание — самое тяжелое последствие COVID-19

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) был учрежден в 2006 году по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO). Задача – привлечь внимание к одной из самых острых медицинских проблем, которая занимает в России и во всем мире лидирующие позиции среди основных причин смертности и инвалидизации населения. Согласно данным WSO, более 13 млн человек ежегодно страдают от инсульта и около 5,5 млн умирают. И велика вероятность, что эти цифры будут расти, если не принимать необходимых профилактических мер.

Сейчас – в период пандемии – особенно важно обратить внимание на это заболевание, так как инсульт – самое тяжелое последствие COVID-19. По данным американских ученых, частота сосудистых осложнений в виде церебральных инсультов у больных коронавирусом в восемь раз выше, чем у пациентов с гриппом (1,6% и 0,2% соответственно).

29 октября проект здоровое-питание.рф публикует тематические материалы и советы экспертов о принципах питания для сохранения здоровья мозга, а также материалы о том, как рекомендуется выстроить рацион и образ жизни в целом:



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СПРАВКА:

В России с 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до 78 лет; снижение смертности людей старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости, а также – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни невозможен без правильного, сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

Чрезвычайно важным направлением работы Роспотребнадзора является просветительская и информационная работа с населением.

В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф, специальные онлайн-проекты школа.здоровое-питание.рф, рецепты.здоровое-питание. рф, а также социальные сети проекта. В 2021 году запущен уникальный сервис 4сезона.здоровое-питание.рф, а также интерактивная Карта питания России.