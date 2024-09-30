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29 сентября отмечали Всемирный день сердца: Главный кардиолог Крыма о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний
фото: РИА Новости Крым

29 сентября отмечали Всемирный день сердца: Главный кардиолог Крыма о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 30.09.2024

В рамках пресс-конференции, прошедшей на площадке «РИА новости Крым» в преддверии Всемирного дня сердца, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Крым Валерий Садовой напомнил о факторах риска, которые значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Существуют модифицируемые факторы риска и не модифицируемые, то есть те, на которые нельзя повлиять. Факторы, на которые, безусловно, необходимо воздействовать, — это уровень холестерина, вредных липопротеидов, глюкозы в крови, а также избыточная масса тела, артериальная гипертензия, отсутствие физических нагрузок. Не модифицируемым факторами являются пол, возраст и наследственность, — отмечает врач. 

Исследования, позволяющие определить факторы риска, своевременно выявить отклонения в показателях здоровья и назначить необходимое лечение, входят в программу диспансеризации и профилактического осмотра. Поэтому важно регулярно проверять своё здоровье с профилактической целью.

Всем гражданам, независимо от возраста, для профилактики болезней кровообращения рекомендуется обеспечить ежедневную физическую нагрузку – это обыкновенная ходьба в умеренном темпе, не менее 40-60 минут в день. Также важно питание. Простой совет – исключить красное мясо и желтые сыры. Лучше употреблять мясо не водоплавающей птицы – курицы или индейки. По возможности, нужно заменить животные жиры на жиры растительного происхождения, то есть, подсолнечное и оливковое масло. Также в рационе должно присутствовать много фруктов и овощей. Фрукты желательно не сладкие. Картофель, мучные изделия – лучше вовсе исключить или сократить употребление, — говорит Валерий Садовой. 

Также специалист отметил, что сердечно-сосудистые заболевания прогрессируют на фоне вирусных инфекций. Поэтому в преддверии сезонного роста ОРВИ необходимо пройти иммунизацию против гриппа и соблюдать меры профилактики.

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Фото: “РИА новости Крым”

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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