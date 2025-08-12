29 севастопольских промышленных проектов реализованы при поддержке Фонда развития

Фонд развития промышленности Севастополя уже 5 лет является важным инструментом поддержки производственного сектора экономики города.

За это время организация стала надежным партнером для предприятий, помогая им развиваться и укреплять экономический потенциал региона. Профинансировано 29 проектов в сфере промышленного производства. В рамках этих проектов предприятия приобрели современное оборудование: обрабатывающие центры с ЧПУ, многофункциональные станки, оснастку, промышленные принтеры 3D/5D-печати и другое специализированное оборудование. Благодаря этому создано 250 новых рабочих мест. Объем отгруженной продукции собственного производства составил 8,6 млрд рублей — это широкий перечень товаров, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

Сегодня предприятия выпускают высокотехнологичную продукцию для судостроительной и радиоэлектронной промышленности, строительные материалы, элементы систем вентиляции, товары для детей, а также мебель, упаковку и другие изделия бытового назначения.

Сумма реализуемых проектов при поддержке Фонда составляет 900 млн рублей, из которых 365 млн рублей предоставлены в виде льготных займов. Ставка по ним не превышает 5% годовых, что позволяет предприятиям модернизировать производство, приобретать новое оборудование и осваивать выпуск новой продукции.

Помимо займов, Фонд выдал 25 грантов на сумму 64,7 млн рублей для компенсации затрат. Также создан и работает электронный каталог промышленных предприятий, в котором представлено более 300 видов продукции местных производителей. Платформа «Промышленность Севастополя» стала удобным инструментом для поиска товаров и услуг региональных компаний.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя