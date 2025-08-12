Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | 29 севастопольских промышленных проектов реализованы при поддержке Фонда развития
Новости Республики
29 севастопольских промышленных проектов реализованы при поддержке Фонда развития

29 севастопольских промышленных проектов реализованы при поддержке Фонда развития

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:54 12.08.2025

Фонд развития промышленности Севастополя уже 5 лет является важным инструментом поддержки производственного сектора экономики города.

За это время организация стала надежным партнером для предприятий, помогая им развиваться и укреплять экономический потенциал региона. Профинансировано 29 проектов в сфере промышленного производства. В рамках этих проектов предприятия приобрели современное оборудование: обрабатывающие центры с ЧПУ, многофункциональные станки, оснастку, промышленные принтеры 3D/5D-печати и другое специализированное оборудование. Благодаря этому создано 250 новых рабочих мест. Объем отгруженной продукции собственного производства составил 8,6 млрд рублей — это широкий перечень товаров, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

Сегодня предприятия выпускают высокотехнологичную продукцию для судостроительной и радиоэлектронной промышленности, строительные материалы, элементы систем вентиляции, товары для детей, а также мебель, упаковку и другие изделия бытового назначения.

Узнайте больше:  "Тропы.Батилимана": в Севастополе готовят к открытию проект экотуризма

Сумма реализуемых проектов при поддержке Фонда составляет 900 млн рублей, из которых 365 млн рублей предоставлены в виде льготных займов. Ставка по ним не превышает 5% годовых, что позволяет предприятиям модернизировать производство, приобретать новое оборудование и осваивать выпуск новой продукции.

Помимо займов, Фонд выдал 25 грантов на сумму 64,7 млн рублей для компенсации затрат. Также создан и работает электронный каталог промышленных предприятий, в котором представлено более 300 видов продукции местных производителей. Платформа «Промышленность Севастополя» стала удобным инструментом для поиска товаров и услуг региональных компаний.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x