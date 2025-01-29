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29 января, Севастополь: ликвидация последствий выбора мазута - оперативная информация
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

29 января, Севастополь: ликвидация последствий выбора мазута — оперативная информация

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:03 29.01.2025

Группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры продолжили работу над ликвидацией последствий в городе. Очищали береговую черту на пляжах «Золотой» и «Инжир».

28 января загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезено 609,864 тонны грунта.

29 января спасатели и волонтеры работают в районе СТ «Берег» на Северной стороне. Для добровольцев провели инструктаж, им выдали инвентарь и средства индивидуальной защиты.

Продолжается обследование береговой линии и акватории.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 15 птиц.

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

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Также работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе. Здесь можно записаться на уборку берега, узнать, как бесплатно получить средства защиты, и получить всю необходимую информацию.

Присоединиться можно по ссылке.

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