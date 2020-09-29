30 сентября истекает срок обращения за единовременной выплатой на детей от 16 до 18 лет  

30 сентября истекает срок обращения за единовременной денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно) за счет бюджета Республики Крым. Дополнительная мера социальной поддержки была введена согласно Указу Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в рамках действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты РК.
Единовременную выплату уже получили 33 500 крымских семей на 33 740 детей. Общая сумма перечисленных средств – 336,5 млн. рублей.
Семьям с детьми, которые еще не воспользовались правом на указанную меру поддержки необходимо заполнить соответствующее заявление через государственную информационную систему
Обратиться за выплатой может один из родителей (усыновителей, опекун (попечитель), гражданин РФ, имеющий регистрацию по месту жительства в Республике Крым на ребенка, гражданина РФ в возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно). В таком случае выплата назначается независимо от того, является ли ребенок учащимся организаций общего, среднего профессионального и высшего образования.
Если родитель ребенка (усыновитель, опекун (попечитель), гражданин РФ, имеет регистрацию по месту пребывания на территории Республики Крым, выплата положена на ребенка, обучающегося на очной форме в организациях общего, среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории Республики Крым. Обращаем внимание, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет выплачивается единоразово, — подчеркнули в минтруда РК.
Ознакомиться с разъяснениями о порядке назначения выплаты, а также ответами на часто возникающие вопросы можно в
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