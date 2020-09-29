30 сентября истекает срок обращения за единовременной выплатой на детей от 16 до 18 лет  

30 сентября истекает срок обращения за единовременной денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно) за счет бюджета Республики Крым. Дополнительная мера социальной поддержки была введена согласно Указу Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в рамках действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты РК.

Единовременную выплату уже получили 33 500 крымских семей на 33 740 детей. Общая сумма перечисленных средств – 336,5 млн. рублей.

Семьям с детьми, которые еще не воспользовались правом на указанную меру поддержки необходимо заполнить соответствующее заявление через государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым» или подать заявление по установленной форме и предоставить копии необходимых документов в орган труда и социальной защиты по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Скачать бланк заявления и ознакомиться с требованиями к предоставляемым документам можно по ссылке .

Обратиться за выплатой может один из родителей (усыновителей, опекун (попечитель), гражданин РФ, имеющий регистрацию по месту жительства в Республике Крым на ребенка, гражданина РФ в возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно). В таком случае выплата назначается независимо от того, является ли ребенок учащимся организаций общего, среднего профессионального и высшего образования. Если родитель ребенка (усыновитель, опекун (попечитель), гражданин РФ, имеет регистрацию по месту пребывания на территории Республики Крым, выплата положена на ребенка, обучающегося на очной форме в организациях общего, среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории Республики Крым. Обращаем внимание, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет выплачивается единоразово, — подчеркнули в минтруда РК.

Ознакомиться с разъяснениями о порядке назначения выплаты, а также ответами на часто возникающие вопросы можно в специальном разделе сайта .