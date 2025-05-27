300 студентов КФУ проходят обучение вожатых, чтобы уменьшить нехватку кадров в сфере детского отдыха в Крыму

Этой весной на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского для 300 студентов стартовала профессиональная подготовка для последующей работы в детских оздоровительных лагерях Крыма.

Будущие вожатые посетили ряд лекционных и практических занятий, где опытные спикеры – преподаватели кафедры педагогики и психологии университета, рассказали о правовой базе работы вожатым, особенностях обеспечения жизни и здоровья, а также психолого-педагогических особенностях детей разных возрастов.

Все полученные знания студенты закрепляют на практике: на тренингах и мастер-классах учатся организовывать игры и мероприятия, писать сценарии и ставить танцы, разучивают песни и кричалки, а также прорабатывают возможные конфликтные ситуации.

Профподготовка проводится при поддержке Правительства Российской Федерации за счет предоставления грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов. Оператором по обеспечению реализации мероприятий профобучения с 2021 года выступают Российские Студенческие Отряды. Одной из ключевых профессий, по которой проводится профессиональное обучение в рамках грантовой поддержки, является профессия «вожатый».

Студенческие отряды Республики Крым совместно с ведущими университетами ежегодно активно участвуют в подготовке квалифицированных вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях региона. Для нас очень важно оказывать поддержку республике и создавать условия для того, чтобы отдых детей был максимально комфортным и незабываемым. С каждым годом всё больше студентов проявляют интерес к работе вожатым, ведь это прекрасная возможность приобрести ценный опыт, который пригодится в их будущей профессиональной деятельности. Более того, работа вожатым позволяет ярко провести студенческие годы с пользой для региона, – рассказала Карина Гаянова, руководитель педагогических отрядов Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов. Всегда было интересно поработать вожатой. В детстве никогда не бывала в лагерях, но рассказы друзей заинтересовали меня, и сейчас очень хочется окунуться в эту лагерную атмосферу. Все занятия проходят очень познавательно, лекторы интересно преподносят информацию. Особенно важно, что помимо теоретической части есть практические занятия – они значительно лучше помогают усвоить материал, развивают профессиональные навыки и уверенность в своих силах, – поделилась впечатлениями Виктория Наконечная, студентка КФУ им. В.И. Вернадского.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал Узнайте больше: В Совфеде призвали Дональда Трампа не верить на слово ЕС и разобраться в ситуации с Украиной

Просмотры: 11