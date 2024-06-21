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фото: pikist.com

31% мам в Крыму по окончании декретного отпуска меняют работу или увольняются

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:11 21.06.2024

Каждая девятая современная женщина выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. В опросе сервиса SuperJob приняли участие матери детей в возрасте до 10 лет из Крыма.

Каждая третья женщина (32%) берет отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, а 57% — до трех лет. 1 из 9 женщин сообщила, что не брала такой отпуск и сразу после больничного по беременности и родам вышла на работу. 79% жительниц Крыма, отказавшихся от декрета, приняли это решение самостоятельно. И только 6% — по просьбе работодателя, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Среди тех, кто уходит в декретный отпуск, 31% по его окончании меняют работу или увольняются, еще 32% выходят вовремя. 24% опрошенных женщин заявили, что вышли раньше положенного срока, но по собственной инициативе. 8% горожанок — по просьбе начальства.

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Незаменимым работницам чаще не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребенку 1,5 лет. А вот женщины, бравшие отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, чаще увольняются по его окончанию. Судя по комментариям, слишком многое меняется за этот период на работе, иногда даже организация перестает существовать.

Время проведения: 14 мая — 19 июня 2024 года

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