34 млрд рублей выигрышей и 1 399 новых лотерейных миллионеров — «Столото» в 2021 году. Завидно?

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги работы в 2021 году.

Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях под брендом «Столото» в 2021 году составила 34 млрд рублей против 30,3 млрд рублей в 2020 году. Общее количество выигрышных лотерейных билетов в 2021 году составило 178,1 млн штук против 162,3 млн штук в 2020 году. По данным внутренней аналитики «Столото» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года каждый месяц выигрышными становились в среднем 14,8 млн билетов государственных лотерей под брендом «Столото», а победители выигрывали в среднем 2,83 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе «Столото».

Количество участников государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото», ставших по итогам 2021 года миллионерами-победителями, составило 1 399. Таким образом, в среднем в 2021 году еженедельно появлялось 26 новых лотерейных миллионеров.

Основная часть миллионеров 2021 года пришлась на новогодний розыгрыш «Русского лото», когда 1 января в один день в стране появился сразу 581 лотерейный миллионер. Такой вариант распределения главного приза — 1 млрд рублей — впервые в мировой лотерейной истории был определен по итогам открытого голосования самими участниками государственных лотерей. Общий призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото», который прошел 1 января 2021 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, составил 2,3 млрд (2 325 358 701) рублей, а выигрышными стали 11,8 млн (11 752 012) билетов.

Топ-10 крупнейших выигрышей по итогам 2021 года возглавил приз жителя Сахалинской области в размере 512 261 694 рубля:

На сегодняшний день все победители с рекордными в 2021 году выигрышами обратились в лотерейный центр и оформили свои выигрыши. Отметим, что согласно российскому законодательству выплата выигрышей в тиражных всероссийских государственных лотереях, организаторами которых являются Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ, осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации об электронном лотерейном билете.

Согласно статистике «Столото», собранной за 2021 год, более 90% от общего числа победителей с выигрышами от 600 000 рублей согласились на публичность, предоставив «Столото» согласие на использование своих персональных данных. С историями победителей государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото», можно ознакомиться на сайте www.stoloto.ru в разделе «Победители».