38 лет назад: «Чернобыльская трагедия – символ большого горя» — Юрий Гоцанюк

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В этот день, 38 лет назад, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – в 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался реактор.

Беспримерное мужество и решительность воинов-ликвидаторов – пожарных, военнослужащих, медработников, специалистов – позволило значительно уменьшить масштабы радиационного загрязнения, спасти жизни людей.

Память о героическом подвиге ликвидаторов, о жертвах навсегда в наших сердцах, — говорится в комментарии Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым