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иллюстрация: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

38 лет назад: «Чернобыльская трагедия – символ большого горя» — Юрий Гоцанюк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:16 26.04.2024

Комментарий Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Чернобыльская трагедия – символ большого горя, последствия которого эхом отзываются и в наши дни.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В этот день, 38 лет назад, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – в 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался реактор. 

Беспримерное мужество и решительность воинов-ликвидаторов – пожарных, военнослужащих, медработников, специалистов – позволило значительно уменьшить масштабы радиационного загрязнения, спасти жизни людей. 

Память о героическом подвиге ликвидаторов, о жертвах навсегда в наших сердцах, — говорится в комментарии Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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