39 крымчан стали жертвами дистанционных мошенников в период с 14 по 20 октября

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели, и на которые «попались» 39 крымчан:
- звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап, Вайбер) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;
- «безопасный» счет;
- взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах;
- покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;
- лжеброкерство;
- инвестиции в акции компании.
Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ
На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 17 граждан.
В полицию обратился житель Симферопольского района. Он рассказал полицейским, что в мессенджере Телеграм ему написал неизвестный с предложением о дополнительном заработке – инвестиции в криптовалюту. Мужчина согласился и в течении почти двух месяцев перечислял деньги на предоставленные счета. Однако обещанный доход на карту заявителя так и не поступил, а «абонент» перестал выходить на связь. Тогда мужчина и понял, что перевел более 4 миллионов рублей мошенникам.
Жительница Первомайского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в мессенджере Телеграм получила сообщение от сына с просьбой дать взаймы денежные средства. Женщина не раздумывая согласилась и отправила на указанные реквизиты 70 тысяч рублей и только потом узнала, что аккаунт сына был взломан злоумышленниками.
Через ЗВОНКИ
Полиция Крыма советует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).
В полицию обратились 20 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников. Житель Керчи попался на схему «Безопасный» счет. Мужчина, поверив якобы сотруднику ФСБ, перевел по указанным реквизитам 5 миллионов рублей.
12 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).
Полицейским житель Феодосии рассказал, что в мессенджере Вотсап ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Звонивший под предлогом проведения сомнительных операций по банковским счетам заявителя убедил мужчину отправить по указанным реквизитам более 1 миллионов 300 тысяч рублей, из которых около 1 миллиона приобрел в кредит. Позже заявитель узнал в банке, что все с его счетами было в порядке, а ему звонили киберпреступники.
Как распознать мошенника?
– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;
– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;
– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.
При любых подозрительных звонках – КЛАДИТЕ ТРУБКУ!!!
Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ
2 гражданина попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.
В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Симферопольского района. Женщина рассказал, что через онлайн-сервис бесплатных объявлений продавала четыре зимних автомобильных колеса. Однажды ей написал неизвестный и выразил желание приобрести у заявительницы товар. Под предлогом перевода денежных средств, «покупатель» отправил женщине ссылку, аргументируя тем, что таким образом сможет отправить денежные средства. Ничего не подозревая, заявительница перешла по ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты, после чего ей пришло смс-уведомление о списании 21 тысяч рублей.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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