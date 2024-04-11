4 из 10 эйчаров в Крыму не станут отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия ошибок в резюме

Каждый второй рекрутер к резюме с ошибками настроен негативно. В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний из Крыма.
В Крыму 18% рекрутеров считают грамматические и пунктуационные ошибки в резюме достаточной причиной для отказа претенденту на любую позицию. Для 34% HR-менеджеров ошибки в резюме неприемлемы для отдельных должностей, чаще всего для таких как топ- и мидл-менеджеры, ИТР, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, HR-менеджеры, PR-специалисты, юристы и экономисты. 40% эйчаров не станет отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия грамматических или пунктуационных ошибок в резюме, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Изучив вакансии, SuperJob определил позиции, где чаще всего встречается требование о высоком уровне грамотности письменной и устной речи. На первом месте — профессия корректора (знания русского языка на пятерку требуют 76% вакансий — остальные, очевидно, считают это само собой разумеющимся). На второй строке — журналисты, на третьей — редакторы. Требование к грамотности встречается и в каждой третьей вакансии для претендентов на позиции в кадровой сфере: рекрутеры придирчиво отбирают коллег в HR-отделы.
Время проведения: 29 марта — 10 апреля 2024 года.
Позиции, для которых наличие грамматических и пунктуационных ошибок в резюме является поводом для отказа (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Топ- и мидл-менеджеры
2. ИТР
3. Бухгалтеры
4. Секретари, офис-менеджеры, персональные ассистенты, делопроизводители
5. Менеджеры по работе с клиентами
6. Редакторы, копирайтеры, SMM-менеджеры
7. HR-менеджеры
8. PR-менеджеры
9. Юристы
10. Экономисты
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