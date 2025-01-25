400 крымских студентов помогают в благоустройстве населенных пунктов Крыма и уборке побережья

Традиционно на зимних каникулах Российские студенческие отряды в Крыму займутся благоустройством общественно полезных муниципальных территорий, оказанием трудовой помощи людям пожилого возраста, приведут в порядок памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и будут задействованы в уборке последствий выброса мазута в береговой зоне.

Перед выездами на работу для бойцов РСО была организована школа трудового добровольчества, которую прошли 400 студотрядовцев.

С 23 по 24 января в Симферополе на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского для студентов была проведена школа подготовки к трудовому десанту в рамках Республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант РСО».

Школа проходила в два этапа: подготовка командных составов трудовых добровольческих отрядов и подготовка волонтеров для участия в акции. Участники прошли мастер-классы по командообразованию, инструктажи по технике безопасности, охране труда, правилам поведения в непредвиденных обстоятельствах и оказанию первой доврачебной медицинской помощи.

В этом году в рамках акции Крымский студенческий десант РСО мы уделяем особое внимание уборке памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказанию помощи семьям участников СВО, а также проведению уроков мужества в школах, что приурочено к важной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. Это не только дань уважения тем, кто отстоял нашу свободу, но и напоминание о том, насколько важна историческая память в формировании гражданской ответственности и патриотизма. Отрадно видеть, что молодёжь проявляет активный интерес к своей истории и стремится прикоснуться к героическому прошлому, внося свой вклад в развитие Крыма и укрепление его исторического и культурного наследия, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. С каждым годом ребят, желающих присоединится к акции, становится все больше и больше. С учетом роста численности участников акции для нас важно уделять особое внимание подготовке ребят к трудовой деятельности. Особенно это актуально при ликвидации загрязнений нефтепродуктами в береговой зоне Крыма. Участники Крымского студенческого десанта РСО проходят все необходимые инструктажи, которые им позволят выполнять работу без негативных последствий для себя и окружающей среды. Школа трудового добровольчества также направлена на сплочение ребят в единые команды, которыми они будут работать на трудовом десанте, – рассказала Мария Некрасова, комиссар Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Крымский студенческий десант РСО проводится в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», объединяя крымских студентов и школьников в трудовом добровольчестве в зимний период. На протяжении с 2018 по 2025 гг. в акции приняли участие более двух тысяч бойцов студенческих отрядов Республики Крым. Старт акции традиционно дается накануне Дня российского студенческтва.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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