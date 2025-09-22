400 тыс рублей главному, 200 тыс рублей — сотруднику. «Справедливая Россия» предложила механизм роста зарплат учителей и врачей

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением увязать зарплаты руководителей государственных больниц, поликлиник и учебных заведений с заработными платами сотрудников.

Предлагаю ввести новый порядок для государственных медицинских и образовательных организаций всех уровней: средняя заработная плата сотрудников не должна быть ниже зарплаты руководителя более чем на 100%. Если директора школ и главврачи получают много, то зарплату сотрудников тоже надо повышать. Например, получает руководитель учреждения 300–400 тысяч рублей в месяц, значит, средняя зарплата остального персонала должна быть 150–200 тысяч, – считает Сергей Миронов.

По его словам, предел в 100% – это управленческая надбавка, достаточная для оценки повышенной ответственности руководителя, и юридически её необходимо привязать к зарплате персонала.

Тогда рост вознаграждения руководителя будет зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от персональных стимулирующих выплат для конкретных начальников. Это будет их мотивировать менять систему оплаты труда для всех подчинённых, – отметил лидер «Справедливой России».

Сейчас получается всё ровным счётом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников всё скромно даже с учётом надбавок. Из-за этого в государственной системе образования и здравоохранения мы наблюдаем чрезмерный разрыв между доходами руководства и рядового персонала. У обычных врачей, медсестёр, учителей это разрушает мотивацию к работе. Такая несправедливая система оплаты труда способствует профессиональному выгоранию работников, уходу из профессии, и во многом по этой причине в школах, поликлиниках и больницах ощущается острая нехватка кадров, – заключил Сергей Миронов.

источник: пресс-служба председателя социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

