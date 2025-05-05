42% крымчан против обязательных субботников

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников.

Согласно опросу, 42% жителей Крыма поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (26%) полагает, что запрещать не стоит.

Мужчины чаще женщин — за запрет (53% против 32% соответственно). Противостоят принудительному участию в субботниках и работники с доходом до 50 тысяч рублей (52%). Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: «Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные».

Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (52%) против подобной практики, а каждый третий (32%) — за.

Время проведения: 11—18 апреля 2025 года

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