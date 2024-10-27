44% крымчан поддерживают введение банковского механизма «второй руки»

В Госдуму направлен законопроект, согласно которому пожилые и другие социально уязвимые граждане смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения операций (так называемый, механизм «второй руки»). 44% крымчан поддерживают инициативу, противников законопроекта и затруднившихся с его оценкой — 56%. В опросе сервиса Superjob приняли участие граждане из Крыма.

44% крымчан поддерживают законопроект: «Страховка от мошенников будет не лишней», «Поддерживаю, если сам пенсионер того пожелает». Причем за внедрение механизма «второй руки» чаще высказываются мужчины, чем женщины (53% против 35% соответственно).

Против законопроекта — каждый пятый крымчанин: «Я считаю более надёжным способом для пожилых людей переводы только лично в отделениях банков под контролем сотрудников», «Как бы это не стало лазейкой для мошенников». Сомневаются граждане и в порядочности доверенных лиц: «Доверенное лицо может быть заинтересовано в том, чтобы эти деньги переводились только на его счет». Чаще отвергают «механизм второй руки» те, кому более 45 лет (30%), среди тех, кто моложе, таких значительно меньше (до 34 лет — 15%, от 35 до 44 лет — 24%). Каждый четвертый гражданин с доходом выше 100 тыс. руб. также высказывается против инициативы, тогда как, к примеру, среди тех, кто получает менее 50 тыс. руб. против только каждый девятый.

Каждый третий крымчанин затрудняется с оценкой инициативы.

Время проведения: 16—23 октября 2024 года

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