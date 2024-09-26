44% жителей Крыма поддерживают инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом

43% разведенных жителей Крыма не верят, что обязательные психологические консультации помогут сохранить семьи. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому супругов, желающих расторгнуть брак, обяжут пройти консультацию психолога: это условие будет распространяться на те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочет разводиться.

Согласно опросу SuperJob, 44% жителей Крыма поддерживают эту инициативу. Каждый третий (31%) выступил против: «Считаю эти консультации бесполезными». Женщины чаще мужчин одобряли проект: 48 и 40% соответственно. В консультации больше всех верят жители Крым в возрасте от 35 до 44 лет (52%). Число противников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных (27% среди жителей Крыма с зарплатой до 50 тысяч рублей и 46% среди зарабатывающих от 100 тысяч в месяц): «Трата бюджетных средств. Нет квалифицированных психологов, которые будут работать на конвейере. А если так, то будет формализм», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Среди жителей Крыма, прошедших процедуру развода, за инициативу проголосовали 40%, против — 43%: «Это уже похоже на рабство. Каждый сам принимает решение без посторонних»; «Я сам оплачивал подобные консультации, когда жена подала на развод. Толку никакого».

Время проведения: 20—24 сентября 2024 года

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