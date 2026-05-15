45 многодетных молодых семей Севастополя получили выплату 300 тысяч рублей по нацпроекту «Семья»

Молодым родителям предоставляется единовременная выплата 300 тысяч рублей на рождение третьего или последующих детей. Получить выплату может один из родителей, если живет в Севастополе, а возраст супругов (или единственного родителя) на момент подачи заявления — до 35 лет включительно. Ребенок должен быть рожден не раньше 1 января 2025 года.

С начала 2026 года выплату получили 45 семей. Перечень необходимых документов можно найти на сайте департамента труда и соцзащиты населения. Подать заявление можно через Госуслуги, в МФЦ, в управлении адресной соцподдержки населения. Поддержка семей с детьми — один из приоритетов государства. Реализация мероприятий продолжается в рамках нацпроекта «Семья», — отмечают в пресс-служба Правительства Севастополя.