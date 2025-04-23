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480 школ Крыма оснастят современным учебным оборудованием для преподавания предметов ОБЗР и технологии
фото: пресс-служба Правительства РК

480 школ Крыма оснастят современным учебным оборудованием для преподавания предметов ОБЗР и технологии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 23.04.2025

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» к началу нового учебного года 480 школ будут оснащены современным учебным оборудованием для преподавания предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

В состав комплектов для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» вошли тренажеры-манекены взрослого человека для отработки навыков оказания первой помощи, массогабаритные макеты автомата Калашникова, общевойсковые защитные комплекты ОЗК, противогазы и другое учебное оборудование.

Для кабинетов «Труд (Технология)» предусмотрено приобретение верстаков ученических с тисками и струбциной, вертикально-фрезерных станков и станков лазерной резки, токарных деревообрабатывающих и фрезерно-гравировальных станков, швейные машины, утюги, электроплиты с духовками и другое оборудование и инструменты, необходимое для освоения учебных программ школьниками.

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На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 89 миллионов рублей, из бюджета Республики Крым – 150 миллионов рублей.

Реализация проекта позволит создать современные условия для обучения крымских школьников.

источник: пресс-служба Правительства РК

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