480 школ Крыма оснастят современным учебным оборудованием для преподавания предметов ОБЗР и технологии

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» к началу нового учебного года 480 школ будут оснащены современным учебным оборудованием для преподавания предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».
В состав комплектов для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» вошли тренажеры-манекены взрослого человека для отработки навыков оказания первой помощи, массогабаритные макеты автомата Калашникова, общевойсковые защитные комплекты ОЗК, противогазы и другое учебное оборудование.
Для кабинетов «Труд (Технология)» предусмотрено приобретение верстаков ученических с тисками и струбциной, вертикально-фрезерных станков и станков лазерной резки, токарных деревообрабатывающих и фрезерно-гравировальных станков, швейные машины, утюги, электроплиты с духовками и другое оборудование и инструменты, необходимое для освоения учебных программ школьниками.
На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 89 миллионов рублей, из бюджета Республики Крым – 150 миллионов рублей.
Реализация проекта позволит создать современные условия для обучения крымских школьников.
источник: пресс-служба Правительства РК
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