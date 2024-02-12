49-летний севастополец попался на удочку онлайн-мошенников – «защитил счет» и лишился сбережений

За выходные дни в полицию Севастополя обратились пять граждан в возрасте от 32 до 74 лет, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогом защиты сбережений на банковском счету. Общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 435 тысяч рублей. Более всего от телефонных преступников пострадал 49-летний севастополец, которому в мессенджере позвонил мошенник, представился сотрудником регионального коммерческого банка и сообщил, что деньги, находящиеся на его банковском счету пытаются похитить. Аферист убедил потерпевшего перечислить свои сбережения на «безопасный» счёт. Выполнив инструкции позвонившего, потерпевший перевёл на указанный ему счёт 917 тысяч рублей.

Во втором случае мошенники убедили 48-летнюю заведующую складом управляющей компании в том, что злоумышленники в местных банках пытаются оформить на её имя кредиты, поэтому нужно опередить их. Поддавшись на уловки, женщина взяла в двух банках займы на общую сумму 336 тысяч рублей и перевела деньги на продиктованный ей счёт, думая, что в дальнейшем они будут использованы для погашения кредитов. Когда этого не произошло, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В остальных случаях по аналогичной схеме трое граждан лишились от 13 до 135 тысяч рублей.

Уважаемые граждане, запомните: якобы возникшие проблемы с вашими банковскими счетами или договорами мобильной связи, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников! НИКОГДА не выполняйте инструкции, поступающие Вам по телефону, иначе потеряете все свои деньги, — предупреждает УМВД по г. Севастополю.