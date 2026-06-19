50 горничных из студотрядов Крыма прошли профессиональное обучение для работы на полуострове

В Крыму завершилась программа профессионального обучения, в рамках которой 50 бойцов студенческих отрядов Республики Крым успешно освоили профессию горничной 2-го разряда. Обучение проходило на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства.

В ходе образовательной программы студенты изучили широкий спектр профессиональных компетенций, включая правила уборки, уход за текстилем, санитарные нормы и стандарты обслуживания, а также основы общей безопасности и клиентского сервиса. Практические занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальным, что позволило будущим горничным получить необходимые навыки и значительно повысить уровень своей профессиональной подготовки. По итогам обучения всем выпускникам были торжественно вручены дипломы государственного образца, подтверждающие их квалификацию.

Получение рабочего разряда открывает перед бойцами студенческих отрядов новые возможности. Подготовленные специалисты уже готовы приступить к работе в ведущих отелях, санаториях и гостиницах Крыма, где в период высокого туристического сезона нагрузка на сферу обслуживания особенно велика.

Работая по различным специальностям, студенты не только улучшают свое мастерство, но и получают возможность потом остаться на объекте, продолжая трудовую деятельность. Это открывает перед молодежью новые горизонты для карьерного роста и самореализации. Мы рады, что Российские студенческие отряды предоставляют платформу для такого важного и нужного процесса, способствуя подготовке квалифицированных специалистов для будущего страны, — поделилась Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Профессиональное обучение осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г. № 876 «Об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов».

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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