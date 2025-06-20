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50 студентов обучились на горничных для трудоустройства в ведущие крымские отели
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

50 студентов обучились на горничных для трудоустройства в ведущие крымские отели

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 20.06.2025

3 июня на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства для 50 студентов завершилось профессиональное обучение по направлению горничная 2-го разряда.

В ходе обучения студенты изучили разнообразные аспекты профессии горничной, включая правила уборки, уход за текстилем, санитарные нормы и стандарты обслуживания, а также основы общей безопасности и клиентского сервиса. Практические занятия проходили в условиях, приближенных к реальным, что позволило студентам получить необходимые навыки и повысить уровень профессиональной подготовки.

На торжественной церемонии всем студентам, прошедшим образовательную программу, были вручены дипломы государственного образца. Это событие стало важным шагом на пути к профессиональной карьере для каждого выпускника.

Профподготовка проводится при поддержке Правительства Российской Федерации за счет предоставления грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов. Оператором по обеспечению реализации мероприятий профобучения с 2021 года выступают Российские студенческие отряды.

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Так, представители туристических компаний отмечают, что студенческие отряды играют важную роль в обеспечении комфортного отдыха посетителей. Их работа помогает поддерживать высокий уровень сервиса и создает приятную атмосферу для отдыха.

Работа горничной – это не просто уборка, это создание комфорта и уюта для гостей. От нашей заботы зависит общее впечатление туристов о отеле и регионе в целом. Благодаря обучению я поняла, что именно мы, горничные, обеспечиваем важнейший уровень сервиса, который делает пребывание туристов на отдыхе незабываемым. Рада, что выбрала эту профессию, и надеюсь принести свою лепту в развитие гостиничного бизнеса Республики Крым, — рассказала Диана Долгополова, представитель студенческого сервисного отряда «Орион» Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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