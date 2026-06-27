500 студентов получили профессию: в КИПУ имени Февзи Якубова завершилась подготовка вожатых

В Академии предпрофессионального образования Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова состоялось официальное завершение масштабного образовательного проекта по подготовке квалифицированных кадров для сферы детского отдыха. 550 студентов успешно прошли обучение и готовы приступить к работе в составе студенческих отрядов в период летней оздоровительной кампании.

Обучение, стартовавшее 1 апреля, носило комплексный характер. Программа была разработана с учетом современных требований к организации детского отдыха и включала в себя теоретические блоки по педагогике и возрастной психологии, интерактивные семинары, специализированные тренинги и практические занятия по методикам эффективной коммуникации.

Финальным этапом обучения стала итоговая аттестация. В ходе квалификационного экзамена студенты продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и полную готовность к решению практических педагогических задач.

Завершение этого курса — важный этап в подготовке к летнему сезону. Мы подготовили специалистов, которые не только владеют современными методиками работы, но и осознают полную ответственность за безопасность, а также эмоциональное и физическое состояние детей в период отдыха, — поделилась Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

По результатам экзаменов выпускникам выдаются свидетельства о профессиональной подготовке установленного образца с присвоением квалификации «Вожатый». Молодые специалисты отправятся в детские оздоровительные лагеря, чтобы применить полученные знания на практике и обеспечить качественный и безопасный отдых для тысяч детей.

Профессиональное обучение осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г. № 876 «Об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов».

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 2 116