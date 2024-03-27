54-летний житель Севастополя ответит за жесткое убийство, совершенное в 1992 году

В Джанкое перед судом предстанет житель Севастополя по обвинению в убийстве, совершенном более 30 лет назад.

Вечером 27 января 1992 года 24-летний житель села Победное Джанкойского района ушел из дома. Спустя две недели тело молодого человека было обнаружено в местной речке. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы. На тот момент правоохранительными органами по подозрению в убийстве привлекался его знакомый из Севастополя, однако мужчине удалось избежать уголовной ответственности, — рассказали в Следкоме.

В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами Следственного комитета совместно с коллегами из МВД были установлены обстоятельств убийства 32-летней давности и получены неопровержимые доказательства причастности того самого знакомого к преступлению.

По версии следствия, в январе 1992 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь возле одного из домовладений в с. Победное Джанкойского района, в ходе возникшей между ним и его знакомым ссоры, нанес последнему не менее пяти ударов молотком в область головы, а также множественные удары по телу и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Желая скрыть следы преступления, обвиняемый бросил труп мужчины и орудие преступления в реку Победная.

Ход расследования уголовного дела заслушан на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора Республики Андрея Кулагина, следователям даны указания о проведении дополнительных следственных действий, направленных на установления круга общения пострадавшего. Таким образом была установлена личность обвиняемого, проживающего в городе Севастополе, который в ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления признал в полном объеме, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.