56-летний симферополец решил «прибарахлиться» на лето – ну и пошел за шортами в магазин… но не покупать

Сотрудниками полиции Симферополя задержан подозреваемый в краже вещей из магазина одежды. Правоохранителям помогли камеры наблюдения, вора оперативно задержали.

Выяснилось, что 56-летний симферополец, зайдя в магазин, выбрал вещи, с которыми зашел в примерочную, снял с ветровки и шорт противокражные бирки, а после этого с вещами покинул магазин. Установлено, что вещи мужчина украл для личного использования.

Отделом дознания отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), — сообщили в МВД по РК.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. «Прибарахлился» на лето — отправится «на курорт».

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