56 севастопольцев, пострадавших на производстве, прошли санаторно-курортное лечение в здравницах Крыма

С начала 2024 года Отделение СФР по Севастополю обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение 56 жителей города, которые пострадали в результате несчастных случаев на производстве. Также жительница Севастополя прошла медицинскую реабилитацию после травмы в многопрофильном Центре реабилитации Социального фонда «Кристалл» г. Анапа.

Региональное Отделение СФР предоставляет путевку в санаторий по программе реабилитации пострадавшего на производстве, в которой рекомендовано санаторно-курортное лечение с указанием профиля лечения, количество дней и рекомендуемого сезона. При этом Отделение СФР по Севастополю оплачивает расходы на проезд, лечение, проживание и питание пострадавшего и сопровождающего лица для тех, кому врачами предписано сопровождение.

Восемь севастопольцев с последствиями заболеваний и травм спинного мозга прошли реабилитацию в специализированном санатории имени академика Н. Н. Бурденко г. Саки. Также заключены контракты со здравницей «Клинический санаторий Полтава» г. Саки для нуждающихся в лечении с заболеваниями костно-мышечной системы и с санаторием «Славутич» г. Алушта по профилю «болезни органов дыхания и нервной системы. Там тоже проходят лечение наши граждане, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением Елену Гайворонскую.

Отметим, что региональное Отделение СФР по Севастополю оплачивает отпуск застрахованного лица сверх ежегодно оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации на весь период его санаторно-курортного лечения.

Для получения путевки в санаторий необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Отделения СФР по Севастополю:

Клиентская служба № 1 г. Севастополь, ул. Урицкого, 2

Клиентская служба № 2 г. Севастополь, ул. Пожарова, 5

Клиентская служба № 3 г. Севастополь, ул. Киевская, 11

Клиентская служба № 4 г. Севастополь, ул. Н. Музыки, 60А.

Заявление также можно подать в электронном виде на портале госуслуг.

Получить персональную консультацию можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 или обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по г.Севастополю.

источник: пресс-служба ОСФР по г.Севастополю

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