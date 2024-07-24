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Иллюстрация: duma.gov.ru

58% крымчан поддерживают закон о социальных банковских вкладах

Опубликовал: КрымPRESS в Банки Крыма 12:08 24.07.2024

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому для граждан с низкими доходами будут созданы специальные банковские продукты — социальный банковский счёт и социальный банковский вклад. По результатам опроса, проведённого SuperJob, 58% крымчан поддерживают инициативу. 10% респондентов выступают против, а каждый третий затруднился с оценкой (32%): по их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад в банке у него не может быть, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Женщины чаще выражают одобрение этой инициативы (64% против 53% среди мужчин). Горожане в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают решение президента активнее тех, кто моложе, и тех, кто старше (65%).

Время проведения: 22—23 июля 2024 года

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