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58% жителей Крыма поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек
фото: pikist.com

58% жителей Крыма поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:10 26.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В Госдуму внесен законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек и домохозяев. Денежное пособие предназначено неработающим трудоспособным россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, в том числе ухаживают за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях. Обязательное условие — постоянное проживание с семьей. Для новых граждан РФ право на выплату появится только после 5 лет проживания в России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 2 прожиточных минимума региона.

Согласно данным опроса, 58% жителей Крыма поддерживают инициативу: «Уход за детьми требует много сил и времени»; «Труд домохозяйки —точно такой же труд, как и любого другого работника»; «У меня родители 1 группы инвалидности. Мне приходится работать и ухаживать —это очень тяжело». 15% выступили против: «Пособия должны быть адекватными: например, для тех, кто не работает и ухаживает за инвалидом, — полноценная зарплата сиделки»; «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия»; «Кто недавно получил паспорт, тот может претендовать на выплаты не раньше, чем через 15 лет проживания в России». 27% затруднились с ответом: «В таких законах много подводных камней, которые при разработке сложно учесть. А потом появляется много лиц, которые превращают хорошую инициативу в мошенническую схему».

Интересно, что законопроект одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины. Чем старше участники опроса, тем больше среди них сторонников инициативы: среди молодежи до 35 лет таких 50%, а среди горожан старше 45 лет — уже 65%. С ростом уровня доходов растет и лояльность к инициативе: среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц одобряют нововведение 46%, среди тех, чья зарплата составляет от 100 тысяч рублей, таких 63%.

Время проведения: 19—23 июня 2025 года

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